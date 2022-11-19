العامة للكهرباء تبحث مع مديرة الغرفة التجارية الأمريكية سُبل الاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية في مجال الطاقة البديلة

طرابلس 19 نوفمبر 2022 (وال)- ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي السبت، مع مديرة الغرفة التجارية الأمريكية بليبيا ديبي هيرست، إمكانية رجوع خدمات الشركات الأمريكية في مجال الطاقة بليبيا كسابقتها من الشركات الألمانية والتركية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الشركة في طرابلس، سُبل الاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية في مجال الطاقة البديلة، واستعراض إمكانية الشركة الأمريكية بالدخول بقدراتها وإمكانياتها في سبيل تحسين وضع الكهرباء في ليبيا بخطط تكون نتائجها قصيرة المدى.

كما استعرض اللقاء الجهود المبذولة ليناء جسور التواصل والتعاون مع الشركات الأمريكية، بما يخدم استقرار الشبكة ورفع قدرتها الإنتاجية بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للشركة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وأثنى المشاي على الجهد والتعاون الكبير المنتظر بين الطرفين، ومن جهتها أكدت ديبي هيرست مديرة الغرفة على حث الشركات الأمريكية المختصة لبذل أقصى الجهد في تقديم الدعم اللازم.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء والشركات الأمريكية الرائدة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية. (وال)

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