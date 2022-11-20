صعود للدولار وتراجع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 20 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 20 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9032 دينار، مسجلاً صعوداً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0621 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8265 دينار، والدولار الكندي 3.6627 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2633 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3045 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3349 دينار، والدينار التونسي 1.5509 دينار، والدرهم المغربي 0.4581 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: