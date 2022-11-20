الدولار يستهل الأسبوع بارتفاع.. واليورو يتراجع

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ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد، إلى 4.90 دينار مقابل 4.89 دينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وتراجع سعر اليورو إلى 5.06 دينار مقابل 5.08 دينار أمس، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.82 دينار.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، وصعد سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار من 1.54 دينار أمس، واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.26 دينار، بينما استقر سعر اليوان الصيني عند 0.68 دينار.

وتاليا قائمة بأسعار العملات: