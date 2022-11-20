الدولار يستهل الأسبوع بارتفاع.. واليورو يتراجع

الوطن| متابعات
ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد، إلى 4.90 دينار مقابل 4.89 دينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
وتراجع سعر اليورو إلى 5.06 دينار مقابل 5.08 دينار أمس، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 5.82 دينار.
وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، وصعد سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار من 1.54 دينار أمس، واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.26 دينار، بينما استقر سعر اليوان الصيني عند 0.68 دينار.
وتاليا قائمة بأسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.9032 د.ل
|4.9155 د.ل
|4.891 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.0621 د.ل
|5.0748 د.ل
|5.0494 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8265 د.ل
|5.8411 د.ل
|5.8119 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.6627 د.ل
|3.6718 د.ل
|3.6535 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2705 د.ل
|3.2786 د.ل
|3.2623 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1402 د.ل
|5.153 د.ل
|5.1273 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4612 د.ل
|0.4623 د.ل
|0.46 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4809 د.ل
|0.4821 د.ل
|0.4797 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6806 د.ل
|0.6823 د.ل
|0.6789 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.49 د.ل
|3.5 د.ل
|3.48 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.3045 د.ل
|1.3078 د.ل
|1.3012 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3349 د.ل
|1.3382 د.ل
|1.3316 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5509 د.ل
|1.5547 د.ل
|1.547 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.353 د.ل
|0.354 د.ل
|0.352 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4581 د.ل
|0.4593 د.ل
|0.457 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.29 د.ل
|1.29 د.ل
|1.29 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0077 د.ل
|0.0077 د.ل
|0.0077 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.808 د.ل
|0.808 د.ل
|0.808 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2633 د.ل
|0.264 د.ل
|0.2627 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6887 د.ل
|0.6904 د.ل
|0.687 د.ل
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