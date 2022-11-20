أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الجبل الغربي اليوم الأحد 2022.11.20 الشروع في استكمال بعض الوحدات السكنية داخل بلدية غريان، بواسطة الاستثمار العقاري الممول من خارج الميزانية العامة للدولة، وذلك عن طريق مشروع 2870 وحدة سكنية والتابع لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومن ضمن المشاريع المستهدف تنفيذها داخل البلدية كمرحلة أولى عدد 44 وحدة سكنية مقابل مصرف الجمهورية غريان، وعدد 108 وحدة سكنية داخل المعسكر سابقاً، وسيتم تمويل هذه المشاريع بطريقة الحجز المسبق وعلى دفعات من قبل المواطنين وحسب نسبة الإنجاز بالمشروع.

ونبه المجلس البلدي المواطنين القاطنين بالمساكن دون أي سند قانوني المساهمة في إخلاء هذه الوحدات، حتى يتمكن المجلس من تسليم الموقع للشركات المنفذة والبدء بأعمال التنفيذ في أسرع وقت، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن البدء في إجراءات الحجز والتفاصيل لاحقًا، بالتنسيق مع مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وفق النظم واللوائح المعمول بها بالخصوص.