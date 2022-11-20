اقتصاد

وصول 354 حاوية و60498 طن من القمح الصب لميناء الخمس البحري

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

وصلت إلى ميناء الخمس البحري اليوم الأحد 2022.11.20 السفينة EMILIA التابعة لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 117 حاوية لبضائع متنوعة، كما استقبلت أرصفة الميناء السفينة MSC.TALLA.F التابعة لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 177 حاوية لسلع مختلفة.

ومن المتوقع أن تصل خلال اليومين القادمين السفينة DYNAMIC.M التابعة لشركة الهيبلو للتوكيلات الملاحية، وحمولتها 27500 طن من القمح الصب، إضافة للسفينة NJEARTH التابعة لشركة الأفق اللامع، وعلى متنها 32988 طن من القمح الصب.

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