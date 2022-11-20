وصول 354 حاوية و60498 طن من القمح الصب لميناء الخمس البحري

وصلت إلى ميناء الخمس البحري اليوم الأحد 2022.11.20 السفينة EMILIA التابعة لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 117 حاوية لبضائع متنوعة، كما استقبلت أرصفة الميناء السفينة MSC.TALLA.F التابعة لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 177 حاوية لسلع مختلفة.

ومن المتوقع أن تصل خلال اليومين القادمين السفينة DYNAMIC.M التابعة لشركة الهيبلو للتوكيلات الملاحية، وحمولتها 27500 طن من القمح الصب، إضافة للسفينة NJEARTH التابعة لشركة الأفق اللامع، وعلى متنها 32988 طن من القمح الصب.