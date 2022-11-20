خاص.. المتحدث الرسمي لمصرف الوحدة يُصرح حيال مشاركتهم بالدورة السادسة عشر للجمعية العامة والثامنة عشر للقمة المصرفية المغاربية

صرح مدير إدارة التسويق والمتحدث الرسمي لمصرف الوحدة “أحمد التركي” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلًا: قام مصرف الوحدة بالمشاركة في الدورة 16 للجمعية العامة والدورة 18 للقمة المصرفية المغاربية بعنوان “تحديات النشاط المصرفي” والتي عُقدت في يومي 14 و 15 نوفمبر بمدينة الجزائر العاصمة بحضور عدد من المصارف الليبية، وبمشاركة عدد من المصارف الليبية والمغاربية .

وأضاف بالقول: كما أن مصرف الوحدة يملك عضوية مجلس الإدارة في اتحاد المصارف المغاربية التي تتكون من خمس دول (الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا) .

قال أيضًا: شاركت في هذه الدورة خمس دول، وتم الافتتاح عن طريق محافظ المصرف المركزي الجزائري ، وشارك مايقارب 180 مصرف من المؤسسة المالية مصارف خاصة وقطاع عام خمس شركات منهم مختصة في عمليات الدفع الالكتروني، كذلك صاحب هذا المؤتمر معرض صغير شاركت به شركات الدفع الالكتروني بخدماتها الإلكترونية، إحدى هذه الشركات شركة مسارات المزودة بخدمة موبي كاش والوحدة موبايل الموجودة بالجزائر ، وكانت من أفضل شركات الدفع الالكتروني شركة ليبية .

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