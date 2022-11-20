حبارات : جدول المرتبات الموحد ” يُطبخ ” له منذ سنوات و لا أحد يعرف مصيره

الوطن – رصد

انتقد المهتم بالشان الاقتصادي والسياسي نور الدين حبارات قرار مصرف ليبيا المركزي حول إرجاعه لحوالة مرتبات شهر أكتوبر الماضي، باعتباره قرار غير صائب وغير مدروس ومبني بدون دراسة جدوى، وبشكل عشوائي.

وقال حبارات:” في ليبيا القرارات التي تخص المرتبات والعلاوات وما الى ذلك لا تخضع لا للتخطيط و لا للتنسيق و لا للدراسة بل يعتريها العشوائية و التخبط و التعتيم و تفتقر إلى الحد الأدنى من درجات الإفصاح و الشفافية .

وأضاف حبارات:” هذا ما حدث و للاسف مع الجدول الموحد للمرتبات ، فموضوع كهذا يطبخ له سنوات و لا أحد يعرف أي من الجداول سيتم إقراراه ، والحكومة لم تعلن كم إجمالي تقديرات الزيادة و كم الفاتورة التقديرية للمرتبات و من أين مصادر تمويلها”، واختتم قوله متسائلا:” هل هناك مصادر تمويل مستدامة تضمن إستمرارية صرفها “. حسب قوله.