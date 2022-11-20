الشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل توقعات اتفاقية لدعم ذوي الإعاقة

وقعت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير العمل والتأهيل اتفاقية تعاون مشترك لدعم فئة ذوي الإعاقة، والأسر المنتجة.

وتنص الاتفاقية على أن تتولى وزارة العمل والتأهيل التنسيق مع الشركات الوطنية والأجنبية والقطاع الخاص لتمكين ذوي الإعاقة الحصول على فرص العمل بنسبة 5% من مجموع العاملين بها وفق التشريعات .

فيما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمن يتم إدماجه في سوق العمل، وذلك من خلال الوحدات الإدارية التابعة للوزارة، وتتولى وزارة العمل تأهيل وتدريب فئة ذوي الإعاقة لإدماجهم في سوق العمل .