مصلحة الطرق والجسور تستهدف زيادة الموازين المتحركة لضبط الحمولات الزائدة على الطرق

قال رئيس مجلس إدارة مصلحة الطرق والجسور الحسين سويدان أن المصلحة ستتوسع في تركيب الموازين المتحركة لضبط الحمولات الزائدة على الطرق العامة للحفاظ على الطرق العامة، مضيفاً بأنها ستباشر بتركيب الموازين في الطريق الساحلي غوط الرمان وذلك بالتنسيق مع المجلس البلدي تاجوراء، ومبيناً أن عدد الموازين المتحركة التي تم تركيبها بداية من شهر سبتمبر الماضي تجاوز 42 ميزان في مناطق مختلفة.

وأضاف سويدان لتطبيق بكم الإخباري بأن نحو 80% من شبكات الطرق في ليبيا تتعرض للتلف نتيجة الحمولات الزائدة على سيارات النقل الثقيل، وأن المصلحة قادرة على جباية أكثر من 300 مليون سنوياً في حال تفعيل مخالفات الموازين على الطرق .

يذكر بأن مصلحة الطرق والجسور أطلقت أغسطس الماضي حملة الموازين المتنقلة في عدد من الطرق الرئيسية بالمدن المختلفة .