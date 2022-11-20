محكمة الاستئناف بمدريد تبرئ “خيري جالوته” من التهم المنسوبة إليه

كشف مصدر بالليبية للاسثمارات حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية صدور حكم محكمة الاستئناف بمدريد بتاريخ 7 نوفمبر 2022 بصحة انعقاد الجمعية العمومية لشركة الحمراء أسبانيا سنة 2019 والتي تم فيها تغيير عبد الحكيم بعيو وعبد الحكيم لياس من إدارة شركة الحمراء.

حيث إن الحكم الصادر من المحكمة بعد الطعن فيه يقر ببراءة “خيري جالوته” ومن التهم المنسوبة إليه بخصوص تغيير المدير العام ومجلس الإدارة لشركة الحمراء أسبانيا .

كما أصدرت هيئة الرقابة الإدارية سنة 2020 قرار بإيقاف الإجراءات التي قام بها “خيري جالوته” في انعقاد الجمعية العمومية وبتغيير مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الحمراء .

وقد علل قاضي محكمة الاستئناف بمدريد في حكمه أن “خيري جالوته” قام بإجراء التغييرات أثناء انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 14/10/2018 بتوجيهات من المدير العام لشركة الاستثمارات الخارجية، وذلك بموجب قرار صادر من مجلس إدارة شركة الاستثمارات الخارجية بتاريخ 06/08/2019 والذي يآمر بتغيير مجلس إدارة شركة الحمراء أسبانيا ، لذلك فهو لم يقم بالإجراءات من تلقاء نفسه .

بهذا أقرت المحكمة بصحة تغيير المدير العام عبد الحكيم بعيو ومجلس الإدارة برئاسة عبد الحكيم لياس وهو ما يتعارض مع قرار هيئة الرقابة الإدارية بخصوص صحة إجراءات تغيير المدير العام لشركة الحمراء عبد الحكيم بعيو ورئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم لياس في أكتوبر 2019 .

علماً بأنه توجد أكثر من قضية مقدمة لدى مكتب النائب العام بخصوص التجاوزات المالية والإدارية والفساد بشركة الحمراء أسبانيا والحمراء جبل أثناء فترة المذكورين ،وآخر القضايا تم تقديمها من قبل موظف بشركة الحمراء .

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