“المنقوش” تطالب بتقديم مذكرة احتجاج للسلطات اليونانية لتوضيح تصرّف وزير خارجيتهم

استدعت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” اليوم الاحد، سفير ليبيا لدى اليونان “حمد المبروك” لمطالبته بتقديم مذكرة احتجاج للسلطات اليونانية لتوضيح تصرّف وزير خارجيتهم، عند رفضه النزول من طائرته أثناء زيارته لليبيا يوم الخميس الماضي، باعتبار تصرفه يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية الدولية، وذلك بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية “إيمان الطالب”.

وشددت “المنقوش” على أن مثل هذه التصرفات الغير مدروسة لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار دولة ليبيا ودعوة غير مباشرة لتعزيز حالة الانقسام.

