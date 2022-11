“شكشك” يخاطب “الدبيبة” ووزراء حكومته بشأن ازدواجية التعاقد على المشروعات

خاطب رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الاحد في منشور له لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” والوزراء بالحكومة ورؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات الدولة الليبية ،بشأن ازدواجية التعاقد على المشروعات.

جاء ذلك خلال ملاحظة الديوان أعمال الفحص والمراجعة،بقيام عدد من الجهات التنفيذية بإبرام أكثر من عقد للمشروع الواحد، وذلك بسبب التداخل في الاختصاصات فيما بينها والقصور في وضع الاطار العام الذي ينظم العلاقة بين المستويات الادارية المختلفة.

وأوضح “شكشك” بأنه من اختصاص الديوان اتخاذ كافة الضوابط الرقابية لمنع أي مخالفات أو هدر بالمصروفات، بالإضافة إلى دوره في التحقق من أن جميع المبالغ التي تم صرفها على خطة التنمية قد صرفت في الاوجه التي رصدت من أجلها.

وأكد “شكشك” على ضرورة الالتزام باعتماد العمل وفق النموذج المعد لذلك واعتباره من ضمن مسوغات التعاقد والصرف.

