اليونان.. نمو مبيعات العقارات 35% خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2022

نمت إيرادات الدولة اليونانية الناتجة عن المعاملات العقارية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر بنسبة 35% عن العام الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة «إيكاتيميريني» اليونانية.

وزادت إيرادات الحكومة من نقل ملكيات الشقق وقطع الأراضي بنسبة 35% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بحسب بيانات صادرة عن «الهيئة المستقلة للإيرادات العامة».

وعلى الرغم من أزمة ارتفاع تكاليف الطاقة، كان هناك يومياً ما يتراوح بين 900 و1000 إعلان عن عمليات بيع أو تبرعات عقارية أو استحقاقات للوالدين، من خلال منصة «ماي بروبرتي» الإلكترونية.

ومن خلال معالجة بيانات «الهيئة المستقلة للإيرادات العامة»، اتضح أن إيرادات بيع العقارات (باستثناء قطع الأراضي) خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من عام 2022، بلغت 235.77 مليون يورو، مقارنة بـ175.23 يورو في عام 2021، بينما وصلت عائدات بيع قطع الأراضي إلى 74.5 مليون يورو، مقابل 54.13 مليون يورو في عام 2021.

وفي المجموع، تم تحصيل 310.27 مليون يورو مقابل 229.36 مليون يورو، بزيادة نسبتها 35.2%.