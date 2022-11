ليبيا تتصدر قائمة الدول الأفارقة المنتجة للنفط

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاحد، في بيان نشرته بإن ليبيا تصدرت قائمة الدول الافريقية المنتجة للنفط خلال شهر اكتوبر، وذلك وفقاً لتقرير الشهري الصادر عن منظمة أوبك.

فيما احتلت ليبيا المرتبة الأولى، في قائمة منظمة الدول المنتجة على مستوى الافريقي بواقع 1.163 مليون برميل يومياً، وتليها دولة الجزائر بواقع 1.060 مليون برميل يوميًا، كما بلغ انتاج نيجيريا 1.024 مليون برميل يومياً.

