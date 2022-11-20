خاص.. تلافياً لتكدس البضائع.. الشؤون الفنية بالجمارك تراسل مديرها العام.. تابع التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك إلى مدير عام المصلحة .

تضمنت المراسلة وجود بعض المشاكل الخاصة بطلب التصديقات من السفارات الليبية بالخارج على شهادة المنشأ ونظراً لأن مثل هذه التصديقات كانت غير مطلوبة في السابق وتم المطالبة بها دون منح سماح الأمر الذي ترتب عليه تكدس البضائع .

وطالب خلال المراسلة منح فترة سماح وبما لا يتجاوز بداية السنة القادمة لقبول شهادة المنشأ تلافياً لتكدس البضائع، علماً بأن اتباث المنشأ البضائع المستوردة هي اختصاص أصيل لوزير المالية .

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