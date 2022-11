“الحويج” يبحث آلية تنفيذ محضر الاجتماع الذي تم توقيعه خلال زيارة الوفد الوزاري التونسي

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” يوم الاربعاء، خلال اجتماع مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات والتعاون الدولي “عمر الكتي” آلية تنفيذ محضر الاجتماع الذي تم توقيعه خلال زيارة الوفد الوزاري التونسي الى ليبيا.

واستعرض “الحويج” البرنامج التنفيذي لبنود الاجتماع مع الجانب التونسي، والذي يهدف الى رفع مستوى التعاون التجاري وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال والمستثمرين وتسهيل حركة المسافرين عبر المنافذ بالتنسيق مع جهات الاختصاص في كلا البلدين.

حيث تضمن الاجتماع تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين، وكذلك تولى وضع دراسة لإنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة “رأس جدير”، بالإضافة إلى تسهيل معاملات وحرية انسياب السلع مع رفع جميع قرارات الحظر الخاصة بذلك، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المقامة في ليبيا وتونس.

وأكد “الحويج” على تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادتي المطابقة والجودة ، وتسهيل إجراءات دخول السلع والبضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة الى ليبيا عبر المنافذ التونسية ، وإبرام اتفاق توأمة بين مجلس المنافسة الليبي ونظيره التونسي.

