وفقا للتقرير الشهري لـ”أوبك” .. ليبيا الأولى إفريقيا في إنتاج النفط خلال نوفمبر الجاري

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ليبيا تصدرت قائمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط خلال شهر نوفمبر الجاري، وفقا للتقرير الشهري لمنظمة أوبك.

وتصدرت ليبيا القائمة الإفريقية في إنتاج النفط بـمليون و163 ألف برميل يوميا، تلتها أنغولا بـمليون و67 ألف برميل، ثم الجزائر بـمليون و60 ألف برميل، فيما تراجعت نيجيريا إلى المرتبة الرابعة بـمليون و24 ألف برميل يوميا.

وقدمت المؤسسة بهذه النتيجة، شكرها لكل منتسبيها في هذه الظروف التي وصفتها بالصعبة، وكذلك لكل العاملين في قطاع النفط على جهودهم المبذولة للمحافظة على معدلات الإنتاج من النفط والغاز.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

