اخر اسعار الدولار واليورو والذهب مقابل الدينار الليبي لليوم الاحد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 20 نوفمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 20 نوفمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

اسعار نهاية التعاملات

الدولار في البنك المركزي 🏦

4.9155 د.ل

الدولار 🇺🇲

5.1650

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇺🇲

+2.50 قروش على سعر الكاش

▪️اليورو 🇪🇺

5.3100 د.ل

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇪🇺

+7.50 قروش على سعر الكاش

▪️الدينار التونسي 🇹🇳

1000 د.ل =630 د.ت

▪️الذهب_ Gold

كسر الذهب عيار 18 ب212.5 دينار