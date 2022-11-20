“الحويج” يبحث آلية تنفيذ محضر الاجتماع الموقع مع وزير التجارة وتنمية الصادرات بالحكومة التونسية

قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال لقاءه وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات والتعاون الدولي عمر الكتي ببحث آلية تنفيذ محضر الاجتماع الذي تم توقيع خلال زيارة الوفد الوزاري التونسي إلى دولة ليبيا يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 م بديوان رئاسة الوزراء.

واستعرض اللقاء بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة البرنامج التنفيذي لبنود الاجتماع مع الجانب التونسي والذي يهدف إلى رفع مستوى التعاون التجاري وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين وتسهيل حركة المسافرين عبر المنافذ بالتنسيق مع جهات الاختصاص في كلا البلدين.

كما يتضمن محضر الاجتماع تشكيل فريق عمل مشترك يتولى وضع دراسة لإنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة “رأس جدير” وكذلك تسهيل معاملات رجال الأعمال الليبيين والمتمثلة في الإجراءات الإدارية والمالية ، وحرية انسياب السلع بين البلدين مع رفع جميع قرارات الحظر الخاصة بذلك، إضافة إلى تشكيل فريق عمل مشترك لوضع رؤية للأمن الغذائي والدوائي في البلدين ، والعمل على دعوة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المقامة في البلدين ، والتأكيد على تطبيق إتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادتي المطابقة والجودة ، وتسهيل إجراءات دخول السلع والبضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة إلى دولة ليبيا عبر المنافذ التونسية ، وإبرام اتفاق توأمة بين مجلس المنافسة الليبي ونظيره التونسي.

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