ليبيا تتصدر قائمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط بحسب أوبك

طرابلس 20 نوفمبر 2022 (وال)- تصدرت ليبيا قائمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط خلال شهر أكتوبر وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن منظمة أوبك.

ووفقًا لما نشرته المؤسسة الوطنية للنفط عبر موقعها الإلكتروني، فإن ليبيا احتلت المرتبة الأولى في قائمة منظمة الدول المنتجة على المستوى الأفريقي بواقع 1.163 مليون برميل يوميًا، تليها أنغولا لتسجل 1.067 مليون برميل يوميًا، ثم الجزائر بواقع 1.060 مليون برميل يوميًا، بينما بلغ إنتاج نيجيريا 1.024 مليون برميل يوميًا.

وتقدم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر والتقدير لكل العاملين بالقطاع النفطي في البلاد، كما أثنى على جهودهم المبذولة في سبيل المحافظة على معدلات الإنتاج من النفط والغاز. (وال)

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