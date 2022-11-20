المجلس البلدي غريان يشرع في استكمال بعض الوحدات السكنية

غريان 20 نوفمبر 2022 (وال)- أعلن المجلس البلدي غريان أن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الجبل الغربي، يعتزم الشروع في استكمال بعض الوحدات السكنية داخل بلدية غريان، بواسطة الاستثمار العقاري الممول من خارج الميزانية العامة للدولة.

وأوضح المجلس – عبر صفحته على فيسبوك – أن من ضمن المشاريع المستهدف تنفيذها داخل البلدية كمرحلة أولى، عدد 44 وحدة سكنية مقابل مصرف الجمهورية غريان، وعدد 108 وحدة سكنية داخل المعسكر سابقًا، وسيتم تمويل هذه المشاريع بطريقة الحجز المسبق وعلى دفعات من قبل المواطنين وحسب نسبة الإنجاز بالمشروع.

وطالب المجلس شاغلي هذه المباني دون أي سند قانوني بضرورة إخلائها حتى يتمكن من تسليم الموقع للشركات المنفذة، والبدء بأعمال التنفيذ في أسرع وقت.

وأشار المجلس إلى أنه سيتم الإعلان عن البدء في إجراءات الحجز والتفاصيل لاحقًا، بالتنسيق مع مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وفق النظم واللوائح المعمول بها بالخصوص. (وال)

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