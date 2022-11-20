ليبيا تتربع على عرش منتجي النفط الأفارقة

الوطن / رصد

تصدرت ليبيا قائمة منتجي النفط الأفارقة خلال أكتوبر، بينما ارتفع إنتاجها بمقدار 6 آلاف برميل يوميا، وفق تقرير سوق النفط الشهري الصادر عن “أوبك”.

وبلغ إنتاج ليبيا خلال الشهر الماضي، 1.163 مليون برميل يوميًا، تليها أنغولا لتسجل 1.067 مليون برميل يوميًا ثم الجزائر 1.060 مليون برميل يوميًا، بينما بلغ إنتاج نيجيريا النفطي 1.024 مليون برميل يوميا.

ووفقًا للتقرير، فإن ليبيا خلفت نيجيريا التي أصبحت بعيدة عن متوسطها البالغ 1.493 مليون برميل يوميًا في عام 2020 و1.323 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

وانخفض إنتاج أوبك من النفط بمقدار 210 آلاف برميل يوميًا، خلال أكتوبر 2022، ليهبط لأول مرة في 5 أشهر، مع تراجع الإمدادات من السعودية وأنغولا، بموجب اتفاق تحالف “أوبك+”.