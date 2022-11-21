ارتفاع للدولار وانخفاض اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 21 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9146 دينار، مسجلاً ارتفاعا طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0527 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8154 دينار، والدولار الكندي 3.6638 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2642 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3076 دينار، والدرهم الإماراتي 1.338 دينار، والدينار التونسي 1.5518 دينار، والدرهم المغربي 0.4592 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: