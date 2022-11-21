ليبيا تتصدر قائمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط خلال شهر نوفمبر الجاري بحسب أوبك

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تصدر ليبيا لقائمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط خلال شهر نوفمبر الجاري، وفقاً للتقرير الشهري لمنظمة أوبك.وذلك بإنتاج مليون و163 ألف برميل يومياً،

تلتها أنغولا بمليون و67 ألف برميل، ثم الجزائر بمليون و60 ألف برميل، فيما تراجعت نيجيريا إلى المرتبة الرابعة بمليون و24 ألف برميل يومياً.

وقدمت المؤسسة شكرها لكل منتسبيها في هذه الظروف التي وصفتها بالصعبة، وكذلك لكل العاملين في قطاع النفط على جهودهم المبذولة للمحافظة على معدلات الإنتاج من النفط والغاز.