اقتصاد

خاص.. بالأوراق: مع الإشارة إلى عدم امكانية اعداد المركز المالي لشهر أكتوبر.. فروقات كبيرة وظهور مبالغ في غير محلها بعد تحديث منظومة التجاري

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة المصرف التجاري الوطني بخصوص وجود فروقات في ميزان المراجعة المجمع بين الجانب المدين الأصول + المصروفات والجانب الدائن الخصوم+ الإيرادات .

وقالت المراسلة بأن الفروقات في ميزان المراجعة تبلغ أكثر من 136 مليون ، مع ظهور مبالغ في حساب الطوارئ الاصدار 12.4 بقيمة 41 مليون والذي من المفترض أن يكون صفر وظهور مبلغ على عكس طبيعته في حساب تبادل المعاملات بين الفروع بقيمة تفوق 60 مليون والذي من المفترض أن يكون صفر وفرق بين حسابات Migration بقيمة تفوق 478 مليون والتي من المفترض أن تساوي 0 .

حيث طالبا رئيس قسم التقارير ومدير إدارة المحاسبة بالبنك مراجعة الفروقات ، وتصحيح البيانات المالية حيث أنه لم يتمكن من اعداد المركز المالي لشهر أكتوبر 2022 بالصورة التي تعكس الواقع الفعلي للبيانات المالية في ظل وجود الفروقات .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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