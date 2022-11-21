الاقتصاد تبحث آلية تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع تونس وتسهيل حركة أصحاب الأعمال

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال لقاءه وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات والتعاون الدولي عمر الكتي أمس الأحد 2022.11.20 آلية تنفيذ محضر الاجتماع الذي تم توقيعه مع الوفد الوزاري التونسي، وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين وتسهيل حركة المسافرين عبر المنافذ بالتنسيق مع جهات الاختصاص في كلا البلدين.

كما تم مناقشة تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادتي المطابقة والجودة ، وتسهيل إجراءات دخول السلع والبضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة إلى دولة ليبيا عبر المنافذ التونسية، وإبرام اتفاق توأمة بين مجلس المنافسة الليبي ونظيره التونسي.