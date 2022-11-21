الجبل الأسود يدفع ديوناً بقيمة 4 ملايين دولار إلى ليبيا

أعلنت وزارة المالية في الجبل الأسود أن البلاد ستسدد ديونها البالغة 4 ملايين دولار لليبيا.
وأضافت أنه خلال اجتماعات مع المسؤولين الليبيين تم التوصل إلى اتفاق نهائي كما أن سيتم تسوية الدين في أقصر وقت ممكن .
وبحسب موقع” Balkan insight ” أن في أغسطس عام 1975 ، أصدر البنك الوطني ليوغوسلافيا ضمانات لقرض بقيمة 70 مليون دولار والذي تم استخدامه لبناء خط أنابيب نفط .
وقال الموقع أن في يوليو عام 1981 حصلت يوغوسلافيا على قرض آخر بمبلغ 150 مليون دولار ، منحته ليبيا لاستيراد نفطها.
وتابع الموقع بالقول أنه تم إبرام اتفاقية القرض بين مصرف ليبيا المركزي والمصرف الوطني اليوغوسلافي بضمان الحكومة اليوغوسلافية.
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