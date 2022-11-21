وصول سكر مكيس ومواشي وحاويات بضائع لميناء طرابلس البحري

وصلت إلى ميناء طرابلس البحري اليوم الاثنين 2022.11.21 السفينة BOSBROOK التابعة لشركة الريان العالمية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 32000 طن من السكر المكيس، إضافة لرسوء السفينة SAGITTARIUS.F التابعة لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 176 حاوية لبضائع متنوعة.

ومن المتوقع أن تستقبل أرصفة الميناء السفينة ABDRHMAN KINK التابعة لوكالة واحة الجنوب وعلى متنها 905 رأس مواشي، تمثل 749 رأس عجول، و121 رأس من الأبقار، و35 خيول، بالإضافة للسفينة EMILIIA التابعة لوكالة أمواج ليبيا، وعلى متنها 123 حاوية لسلع مختلفة.