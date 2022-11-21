“عون” يبحث أهم المشاريع التي قامت الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز بتنفيذها

توجه وزير النفط والغاز محمد عون رفقة عدد من المدراء العامون ومدراء المكاتب والمستشارين بزيارة مقر الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، والتي تمّ نقل تبعيتها مؤخراً إلى وزارة النفط والغاز.

كما تم خلالها مناقشة أهم المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها وذلك من خلال العرض المرئي الذي قدّم من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدراء العامون ومدراء الإدارات، وكذلك آليات تنفيذ مشروع غاز المدينة ومراحل إحيائه من جديد، بالإضافة إلى الحديث عن الخطوط التي أنشئت من قبل الشركة لتغذية محطات الكهرباء كمحطة السرير الكهربائية .

وأضاف عون مؤكدًا على أن وزارة النفط والغاز ستقدم كل الدعم للتغلب على الصعوبات التي تواجه الشركة لإنجاز مشاريعها وفقاً لما يكفله القانون من تشريعات منظمة للعمل .

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