مصدر مسؤول بوزارة المالية ينفي لـ”بكم” الأخبار المتداولة حول عدم وجود تغطية مالية لصرف المرتبات ويوضح سبب التأخر

نفي مصدر مسؤول بوزارة المالية الأخبار المتداولة حول عدم وجود تغطية مالية لصرف مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر للعاملين في القطاعات الإدارية.

وقال المصدر لتطبيق بكم الإخباري إن كامل القيمة المخصصة للمرتبات أحيلت إلى حسابات الوزارة بمصرف ليبيا المركزي، مؤكداً أن سبب تأخر إحالة أذونات صرف المرتبات هو العمل على تنفيذ جدول المرتبات الموحد لأكبر عدد من القطاعات الإدارية، موضحاً بأن أذونات صرف المرتبات عن شهري أكتوبر ونوفمبر ستحال لمصرف ليبيا المركزي خلال أسبوع .