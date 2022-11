“شنيب” تحمل المسؤولية الكاملة “للصديق الكبير” بشأن وفاة 9 أطفال مرضى الأورام ببنغازي

أصدرت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل “انتصار شنيب” بيان لها اليوم الأحد، بشأن وفاة 9أطفال من مرضى الأورام بمدينة بنغازي، وذلك نتيجة لنقص الدواء والامكانيات.

كما تحمل “شنيب” المسؤلية الكاملة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” لعدم قيامه بصرف المبالغ المخصصة للعلاج، على حد تعبيرها.

ووجهة “شنيب” خطاباً إلى الجهات المسؤولة ذات العلاقة بإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال كل من قصر في أداء واجبه اتجاه هؤلاء الاطفال.

