افتتح محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”ورشة عمل الإنتقال إلى أحدث معايير ومتطلبات الرقابة المصرفية يوم الخميس، التي نظمها مع مدير ادارتي الرقابة على المصارف والنقد، والبحوث والإحصاء “ناجي محمد عيسى” بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وأوصت الورشة ، إلى قيام إدارات المخاطر ووحدات متابعة تطبيقات “بازل” بالمصارف التجارية العاملة في ليبيا والتي يبلغ عددها 22 مصرفاً، وذلك بإجراء تقييم فعلي داخلي لكل مصرف وتزويد المصرف المركزي بتقارير شاملة، بشكل منتظم من خلال طرق سليمة لقياس وإدارة المخاطر.

واختتمت الورشة في يومها الثالث، بدعم وتطوير تطبيقات بازل في الصناعة المصرفية كونها الخيار الأكثر فعالية وضرورة حاسمة للمصارف لمواصلة أنشطتها بطريقة سليمة، وذلك لتقي المصارف نفسها من الصدمات, وبغرض جعل القطاع المصرفي أكثر صلابة في مواجهة الازمات.

The post “الكبير” يختتم ورشة عمل التي نظمها بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا