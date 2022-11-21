ديوان المحاسبة يبحث مع المالية عجز الموازنة في الباب الأول وضمان صرف المرتبات المتأخرة

تابع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أمس الأحد، 20- 11- 2022م مع وزير المالية خالد المبروك، تقرير الإنفاق العام للحكومة من بداية شهر يناير من هذا العام وحتى نهاية شهر أكتوبر، بالإضافة إلى بحث آلية تنفيذ الترتيبات المالية في المدة القادمة في ظل عدم اعتماد الميزانية.

وبحث الاجتماع عجز الموازنة في الباب الأول وطريقة معالجتها لضمان صرف المرتبات المتأخرة في أسرع وقت، بالإضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من وزارة المالية لمعالجة المشاكل التي تواجهها لإعداد الحساب الختامي.

وتناول الاجتماع متابعة وتقييم الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط وملاحظات الديوان حول الالتزامات التي شرعت المؤسسة الوطنية للنفط في سدادها خلال هذا العام، وضرورة قيام وزارة المالية بدورها في الرقابة على مخصصات المؤسسة والشركات التابعة لها.

كما تناول الاجتماع نفقات العلاج في الداخل والخارج، وأسباب تعثر سداد بعض الديون التي انعكست على مستوى تقديم خدمات العلاج في الداخل والخارج.