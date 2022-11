“شكشك” يناقش مع وزير المالية تقرير الإنفاق العام للحكومة وتقييم الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” يوم الأحد، خلال اجتماع مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”، تقرير الإنفاق العام للحكومة من بداية شهر يناير من هذا العام وحتى نهاية شهر أكتوبر، وتقييم الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط وملاحظات الديوان حول الالتزامات التي شرعت المؤسسة الوطنية للنفط في سدادها خلال هذا العام.

ونوقش في الاجتماع، آلية تنفيذ الترتيبات المالية في المدة القادمة في ظل عدم اعتماد الميزانية، بالاضافة إلى المقترح المقدم من وزارة المالية لمعالجة المشاكل التي تواجهها لإعداد الحساب الختامي، كما حث على ضرورة الإسراع في سداد الديون الجاهزة للدفع، وتدبير المخصصات اللازمة لتسيير العلاج الجاري في أسرع وقت.

وشدد” شكشك”على ضرورة قيام وزارة المالية بدورها الرقابي على أعمال المؤسسة، وعودة تبعية إدارة محاسبة الشركات إلى وزارة المالية بدلا من تبعيتها للمؤسسة.

واتفق الجانبان على التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لوضع الآلية المناسبة، لمراجعة الالتزامات ومعالجة الملاحظات التي تكشفت للديوان عند مراجعة المبالغ التي تم سدادها، واستمرار وزارة المالية في تنفيذ مقترحها، وأن يتم العرض على الديوان في حال استكمال الإجراءات المطلوبة من وزارة المالية.

