الوطنية للنفط تكشف عن كميات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خلال الـ (24) ساعة الماضية

طرابلس 21 نوفمبر 2022 (وال)- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ خلال الـ( 24 ) ساعة الماضية مليون و ( 186 ) ألف برميل يوميًا، وبلغ إنتاج المكثفات ( 52 ) ألف برميل.

وأكدت المؤسسة – في بيان لها – أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ (853 ) مليون قدم مكعب خلال الـ( 24 ) ساعة الماضية، منها (627 ) مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، و( 127 ) مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط، و (86) مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى، و(13) مليون قدم مكعب لمصنع الإسمنت. (وال)

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