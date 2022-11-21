اقتصاد

الوطنية للنفط تكشف عن كميات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خلال الـ (24) ساعة الماضية

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 21 نوفمبر 2022 (وال)- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ خلال الـ( 24 ) ساعة الماضية مليون و ( 186 ) ألف برميل يوميًا، وبلغ إنتاج المكثفات ( 52 ) ألف برميل.
وأكدت المؤسسة – في بيان لها – أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ (853 ) مليون قدم مكعب خلال الـ( 24 ) ساعة الماضية، منها (627 ) مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، و( 127 ) مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط، و (86) مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى، و(13) مليون قدم مكعب لمصنع الإسمنت. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك