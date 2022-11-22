تخبّط حكومة الدبيبة ينعش تجارة الخردة وسرقة الأسلاك والأنابيب

الوطن / رصد

تشهد ليبيا، وخاصة طرابلس، انتعاشا لتجارة الخردة رغم حظر التصدير في مشهد يعكس مدى تخبط الحكومة منتهية الولاية في قراراتها حيث يتم حظر هذه التجارة أحيانا وفك الحظر عنها أحيانا أخرى.

وقال المحلل الاقتصادي عبد الهادي الأسود، إن هناك تخبطا في قرارات وزارة الاقتصاد بالحكومة منتهية الولاية، فأحيانا تسمح بتصدير الخردة وأحيانا أخرى تحظرها دون التماس عواقب الأمور.

وأضاف الأسود أن تردي الأوضاع الأمنية وغياب الدولة شجّع لصوص الخردة على بسرقة أسلاك الكهرباء لغرض بيعها، وأيضا تخريب أنابيب النهر الصناعي لغرض الحصول على “خردة” لبيعها.

وطالب الأسود بضرورة تنظيم التجارة وأسواقها تحت إشراف الدولة وعدم ترك الأمور للفوضى، فالسرقة وصلت إلى أغطية المجاري في الطرقات والشوارع لغرض بيعها.