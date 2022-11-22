انخفاض إنتاج النفط الخام الليبي إلى مليون و 186 ألف برميل خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الاثنين أن إنتاج النفط الخام، بلغ مليون و 186 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 52 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 853 مليون قدم مكعب، حيث أن استهلاك شركة الكهرباء بلغ 627 مليون قدم مكعب، و 127مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و 86مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغذية مصانع الأسمنت بمقدار 13مليون قدم مكعب.