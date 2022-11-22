الأفريقية تعلن استئناف عدد من رحلاتها الداخلية خلال الأيام القادمة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، استئناف عدد من رحلاتها الداخلية خلال الأيام القادمة عبر مطارات معيتيقة ومصراتة وبنغازي والأبرق.

وأوضحت الشركة في بيان لها أمس الاثنين أنها ستستأنف التشغيل من بنغازي إلى سبها بواقع رحلة واحدة يوم الأربعاء ابتداءً من 30 نوفمبر الجاري، كما أنها ستستأنف التشغيل إلى الأبرق من طرابلس عبر بنغازي كل يوم سبت ابتداءً من 03 ديسمبر القادم.

وأضافت الشركة أنها ستستأنف رحلاتها إلى سبها من طرابلس كل يوم جمعة ابتداءً من 25 نوفمبر الجاري، كما ستستأنف الأيام القادمة التشغيل من مصراتة إلى سبها كل يوم ثلاثاء.