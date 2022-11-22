بلدي غريان يعلن تنفيذ المرحلة الأولى من طريق محطة معالجة مياه الصرف الصحي

أعلن المجلس البلدي غريان اليوم الثلاثاء 2022.11.22 الانتهاء من تنفيذ طبقة الأساس الحبيبي للمرحلة الأولى من طريق محطة معالجة مياه الصرف الصحي جليلية والذي يبلغ طوله الإجمالي 9 كيلو متر تحت إشراف جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مكتب الجبل الغربي .

وأوضح المجلس في بيان له أنه سيتم رش مادة MCO يوم الغد الأربعاء، والبدء في أعمال رصف طبقة الأسفلت يوم السبت حسب مخطط العمل، ويعتبر هذا الطريق أساسي للوصول إلى موقع مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي الذي تنفذه شركة UWA الألمانية.