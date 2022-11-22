خاص.. “الأسمر” يتحدث لصدى عن أسباب عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة بالتعويض

تحدث مدير مكتب التفتيش والمتابعة بديوان المحاسبة الليبي “مصطفى الأسمر” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص أسباب عدم تنفيذ الأحكام القضائية، حيث قال: هناك أسباب عدة فعلى سبيل المثال عدم وجود مخصصات أولاً، وثانياً الموضوع أصبح محل ابتزاز من البعض .

وأوضح “الأسمر” قائلًا: التعويضات مشكلة متراكمة من سنوات، والدولة أيضًا لا تقوم بتخصيص أموال كافية لهذا الغرض، أي لسداد هذه التعويضات، كما أن هذه المشكلة جعلت البعض يجدها فرصة لابتزاز أصحاب التعويضات التي قد تكون مُبالغ فيها لتحقيق منافع للبعض .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية