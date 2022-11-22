بلدي بنغازي يباشر رصف ازدواج الدائري الخامس ويفتتح حديقة في منطقة المحيشي

باشرت بلدية بنغازي أعمال رصف ازدواج الدائري الخامس من شارع الكويت إلى طريق الجمهورية، إضافة لاستكمال إنارة منارة وكورنيش بنغازي بعد انتهاء أعمال الصيانة والبدء بتشغيل المصابيح الكهربائية.

كما أنهى المجلس البلدي من إنشاء حديقة في منطقة المحيشي بالقرب من مسجد أبي سعيد الخدري بمساحة 10000متر مربع، حيث شملت أعمال الإنشاء تعشيب وزراعة أشجار زينة و تركيب ألعاب للأطفال و تركيب منظومة ري وإنارة كاملة للحديقة، ويأتي هذا ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لبلدية بنغازي.