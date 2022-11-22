إحالة حوافظ معاشات المتقاعدين عن شهر نوفمبر الجاري للمصارف التجارية

أكد مصدر من صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس لتطبيق بكم الإخباري، اليوم الثلاثاء 2022.11.22 إتمام حركة معاشات المتقاعدين عن شهر نوفمبر الجاري ومطابقتها مع الإدارات المعنية وتسليم الحوافظ لكل المصارف التجارية.

وأوضح المصدر أنه سيتم إيداع معاشات المتقاعدين بالحسابات فعلياً بحسابات المستفيدين بمصرف الوحدة اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أنه تم التوصل لحل مع مصرف الجمهورية بعدم إرجاع الحوافظ لشهري نوفمبر وديسمبر القادمين حتى يتم تعديل أرقام حسابات المستفيدين، الذين يتجاوز عددهم 64 ألف متقاعد موزعين على 61 فرع ووكالة .