بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” الإنفاق الحكومي للعام الجاري 2022، وآلية متابعة الإجراءات التي تساعد في زيادة الإفصاح والشفافية، وذلك بحضور وزيري التخطيط المكلف “محمد الزيداني” والمواصلات “محمد الشهوبي”ومدير إدرة الرقابة على القطاع السيادي في الديوان “رضا قرقاب”.

ونوقش الاجتماع مشروعات التنمية وتفعيل الخطوات الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء، ودور الديوان في المساعدة في تنفيذها، خاصة منصة المشتريات الحكومية، بالاضافة إلى دعم جهود الهيئة العامة للمعلومات من أجل إنجاح العمل بالمنصة.

وشدد الطرفان على ضرورة التركيز على دعم الإدارة المحلية من خلال دعم البلديات، وإشراكها في البرنامج التنموي، والاهتمام بالخدمات الأساسية التي يعاني منها المواطن، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يهدف للمتابعة وضمان شفافية الإجراءات وصحتها.

The post “الدبيبة” و”شكشك” ووزيري المواصلات والتخطيط يبحثون الإنفاق الحكومي لسنة 2022 appeared first on قناة تبادل.

