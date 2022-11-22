ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء إلى 1745.13 دولار للأوقية مع تراجع الدولار

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2022.11.22 مع تراجع الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر بحثا عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 %إلى 1745.13 دولار للأوقية، كما زادت العقود الآجلة للذهب في أمريكا 0.4 % إلى 1746.00 دولار.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 1.4 % إلى 21.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4 %إلى 995.63 دولار، كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7 % إلى 1878.00 دولار.