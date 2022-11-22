الدبيبة وشكشك يبحثان الإنفاق الحكومي للعام الجاري 2022

اجتمع رئيس مجلس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ، ووزيري التخطيط المكلف “محمد الزيداني” والمواصلات “محمد الشهوبي” ، ومدير إدرة الرقابة على القطاع السيادي في الديوان “رضا قرقاب” .

تناول الاجتماع مناقشة الإنفاق الحكومي للعام الجاري 2022، وآلية متابعة الإجراءات التي تساعد في زيادة الإفصاح والشفافية، وكذلك تفعيل الخطوات الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء، ودور الديوان في المساعدة في تنفيذها، خاصة منصة المشتريات الحكومية، ودعم جهود الهيئة العامة للمعلومات من أجل إنجاح العمل بالمنصة.

إلى جانب مشروعات التنمية وضرورة التركيز على دعم الإدارة المحلية من خلال دعم البلديات، وإشراكها في البرنامج التنموي، والاهتمام بالخدمات الأساسية التي يعاني منها المواطن، مثل مشروعات المياه والصرف الصحي والمدارس والمراكز الصحية.

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