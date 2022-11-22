تواصل استكمال مشروعي خطي نقل الطاقة السرير – اجدابيا، والرويس – بوعرقوب

أكدت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال استكمال المراحل النهائية لمشروع خط نقل الطاقة السرير – اجدابيا جهد 400 كيلو فولت، حيث تم الانتهاء من تركيب برج محطة السرير، بطول 53 كيلو متر، وجاري العمل على تركيب الأبراج وتجهيز الأسلاك بمنطقة جالو بطول 17 كيلو متر والذي سيساهم في نقل الطاقة المنتجة من محطة السرير للشبكة العامة للكهرباء.

كما تواصل الشركة استكمال مشروع خط نقل الطاقة الكهربائية الرويس – بوعرقوب جهد 400 كيلوفولت بطول 300 كيلو متر بواقع 540 برج، والذي وصل إلى نسب إنجاز متقدمة من ناحيتي تركيب الأبراج وتحديد مسار الخط وشد الأسلاك، ليتم نقل 500 ميجاوات من محطة الرويس إلى الشبكة الكهربائية.