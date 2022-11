“الدبيبة” و”شكشك” ووزراء الحكومة يتابعون الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط، وذلك بحضور وزيرَي المالية “خالد المبروك” والتخطيط المكلف “محمد الزيداني” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” واللجنة المكلفة بمتابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي التخطيط والمالية وديوان المحاسبة.

ونوقش الاجتماع بنود الميزانية الأساسية التي تهدف إلى تسوية الالتزامات القائمة على المؤسسة، وخطة التنمية المُعدَّة من المؤسسة لرفع الإنتاج وزيادة إنتاج الغاز، في ظل الظروف الحالية، بالاضافة إلى جانب تسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة من حيث الموظفين الذين تمت تسوية أوضاعهم الوظيفية وصرف مرتباتهم،

حيث تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات متابَعة مستمرة لحلحلة المشاكل المتراكمة التي تتطلب التعاون المستمر بين المؤسسات الرئيسية بالدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا القطاع، وكذلك تحديد العلاوات والتسويات اللازمة من أجل الاهتمام بالعاملين بالقطاع.

