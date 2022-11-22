خاص.. “الحويج” يوجه مراسلة لإيقاف العمل بكتابه الخاص بالتصديق على شهادات المنشأ .. وهذه الأسباب

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” إلى وزير الخارجية ووزير المالية ومدير مصلحة الجمارك.

وتضمنت المراسلة الإشارة إلى تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتماد التوصيات الواردة بكتاب مدير عام المركز الوطني لدعم القرار رقم ( خ / 22/94 المؤرخ في 2022/10/27م، والتي تقضى بإيقاف العمل بكتابنا رقم (42781/5) المؤرخ في 2022/10/9م بشأن الايعاز للسفارات والقنصليات الليبية العاملة بالخارج لتمكين الملحقين التجاريين ومساعديهم بالتصديق على شهائد المنشأ للسلع والبضائع الموردة لليبيا حسب اللوائح المنظمة لذلك .

عليه ، طالب الحويج تأجيل العمل بكتابه المشار إليه أعلاه الخاص بالتصديق على شهادات المنشأ الى حين اعتماد لائحة خاصة منظمة لذلك من مجلس الوزراء .

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