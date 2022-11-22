مصدر بوزارة المالية يكشف عن تسويات وظيفية لكافة العناصر الطبية والطبية المساعدة قبل تنفيذ جدول المرتبات الموحد

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن إقرار التسويات الوظيفية لكافة العناصر الطبية والطبية المساعدة قبل تنفيذ جدول المرتبات الموحد لقطاع الصحة وذلك من خلال لجنة ثنائية بين الوزارتين تباشر أعمالها بداية من شهر ديسمبر القادم.

وأضاف المصدر لتطبيق بكم الإخباري أن أهم المعالجات الوظيفية للعاملين في قطاع الصحة تتضمن احتساب عدد سنوات الخبرة للعناصر الطبية والطبية المساعدة كعلاوات واستمرارها وعدم توقفها عند درجة معينة أسوة بالقطاعات الأخرى، وكذلك احتساب الدرجات العلمية كصفة للتصنيف والترقية من درجة لدرجة مع ضم سنوات الخبرة، إضافة إلى اعتماد الزيادة المقررة بالنسب المئوية لحاملي الشهادات العلمية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمستشفيات، والإسراع في صرف جميع العلاوات المتأخرة لكافة العاملين بقطاع الصحة.