ديوان المحاسبة: تجاوز حكومة الدببية للسقف المحدد للمرتبات هو السبب وراء تأخرها

قال مدير مكتب التفتيش والمتابعة بديوان المحاسبة مصطفى الأسمر الثلاثاء، إن تجاوز السقف المحدد للمرتبات الذي أقرته حكومة الدبيبة، كان سبباً رئيسياً وراء تأخر المرتبات.

وأضاف الأسمر في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية إن حكومة الدبيبة أقرت جدول للمرتبات، وهذا الجدول جعل رقم المرتبات يكبر مما أدى إلى تجاوز السقف المحدد للصرف على المرتبات.

وأشار الأسمر، إلى انعقاد اجتماع مهم بمقر الديوان، ستكون أهم بنوده المرتبات.

يذكر بأن موقع “أفريكونا” الاقتصادي يقول وفقا لمصدر خاص، إن سبب تأخير صرف مرتبات أكتوبر في ليبيا هو رفض مصرف ليبيا المركزي قرار الدبيبة بزيادة المرتبات وفقاً لجدول المرتبات الموحد لوجود عجز مالي، مشيرا إلى أن الدبيبة يُحاول التفاوض مع الصديق الكبير؛ لتسييل المبلغ.